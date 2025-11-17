Rebranding Pasar Senen, 1.300 Brand Lokal Gantikan Barang-Barang Bekas Impor

JAKARTA – Pemerintah tidak hanya menindak impor pakaian bekas, tetapi juga menyiapkan strategi untuk mengisi pasar-pasar yang selama ini bergantung pada barang trifting impor, seperti Pasar Senen, dengan produk lokal buatan UMKM.

Saat ini, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan 1.300 brand lokal, mulai dari pakaian, celana, sepatu, hingga sandal, untuk menggantikan produk-produk trifting impor.

“Per hari ini, kita sudah konsolidasi, sudah ada 1.300 brand produk lokal yang sudah kita konsolidasikan. Dari baju, celana, sepatu, sandal,” jelas Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Maman, pihaknya kini mulai menyiapkan substitusi barang agar pedagang yang selama ini menjual pakaian bekas impor tidak kehilangan mata pencaharian. Salah satunya melalui transformasi Pasar Senen, yang dikenal sebagai sentra tekstil dan pakaian bekas terbesar di Jakarta, menjadi pusat penjualan produk lokal.

Transformasi akan dilakukan bertahap, kata Maman, menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan stok pedagang.

“Kalau sudah begini, tidak mungkin kita targetkan. Karena situasional kan, kasuistik kan. Yang pasti, kita harus siapkan dulu produk substitusinya,” ujarnya.