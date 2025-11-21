QRIS Bakal Digunakan di Arab Saudi dan India, Begini Penjelasan BI

QRIS Bakal Digunakan di Arab Saudi dan India, Begini Penjelasan BI. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menargetkan penggunaan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dapat digunakan di India dan Arab Saudi.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta (Fili) menjelaskan, untuk Arab Saudi progresnya masih cukup panjang dan masih dalam tahap negosiasi intensif dengan pihak kerajaan. Fokusnya adalah mengintegrasikan uang elektronik Indonesia ke dalam Nusuk Apps untuk memudahkan pembayaran bagi jemaah umrah dan haji.

Selain itu, BI juga menargetkan penyelesaian proses kerja sama transaksi QRIS dengan India agar bisa terealisasi pada tahun 2026.

"Dengan India terus kita kejar supaya ia bisa beli kari di sana," papar Fili.

Sebelumnya, QRIS telah lebih dulu terintegrasikan dan bisa digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Negara terakhir yang telah memperkenankan penggunaan QRIS adalah Jepang melalui sistem JPQR.

(Feby Novalius)