Kementerian Ekonomi Kreatif Raih Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekraf APN 2025

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) meraih Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekraf dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 yang digelar di MNC Convention Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.

Penghargaan diberikan langsung oleh CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo sebagai bentuk apresiasi atas upaya kementerian dalam mendukung para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari pemodalan, pemasaran hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada iNews yang dinilai konsisten mendukung perkembangan industri kreatif Tanah Air. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya milik kementerian, tetapi dipersembahkan untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

“Apresiasi untuk iNews yang telah memberikan anugerah di sektor ekonomi kreatif. Tapi anugerah ini tentu kami dedikasikan untuk para pejuang ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Riefky.

Dia menjelaskan bahwa Presiden telah mengamanatkan Kementerian Ekraf untuk terus mendorong peningkatan ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

"Tentu tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu berkolaborasi dengan iNews, dengan media, dengan perguruan tinggi, dengan asosiasi, lembaga keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kami mohon dukungannya karena industri kreatif Indonesia lagi berkembang pesat dan terutama juga menjadi lahan pekerjaan yang diminati generasi muda," sebut Riefky.