Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian Ekonomi Kreatif Raih Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekraf APN 2025 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |10:26 WIB
Kementerian Ekonomi Kreatif Raih Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekraf APN 2025 
Kementerian Ekonomi Kreatif Raih Anugerah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) meraih Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekraf dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara (APN) 2025 yang digelar di MNC Convention Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.

Penghargaan diberikan langsung oleh CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo sebagai bentuk apresiasi atas upaya kementerian dalam mendukung para pelaku ekonomi kreatif, mulai dari pemodalan, pemasaran hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada iNews yang dinilai konsisten mendukung perkembangan industri kreatif Tanah Air. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya milik kementerian, tetapi dipersembahkan untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

“Apresiasi untuk iNews yang telah memberikan anugerah di sektor ekonomi kreatif. Tapi anugerah ini tentu kami dedikasikan untuk para pejuang ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Riefky.

Dia menjelaskan bahwa Presiden telah mengamanatkan Kementerian Ekraf untuk terus mendorong peningkatan ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.

"Tentu tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu berkolaborasi dengan iNews, dengan media, dengan perguruan tinggi, dengan asosiasi, lembaga keuangan, bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kami mohon dukungannya karena industri kreatif Indonesia lagi berkembang pesat dan terutama juga menjadi lahan pekerjaan yang diminati generasi muda," sebut Riefky.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183145/komdigi-e0h5_large.jpg
Kontribusi Rp1.500 Triliun, Akselerasi Ekonomi Kreatif dan Digital Didorong Lewat Pemanfaatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/455/3182628/ekraf-4ey8_large.jpg
Hari Pahlawan Nasional 2025, Ini Cara Tingkatkan Ekonomi Kreatif di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/470/3180341/ekonomi_kreatif-jBla_large.jpg
Optimalisasi Aset M Bloc Space Tingkatkan Industri Ekonomi Kreatif RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171715/kerja-ymfk_large.jpg
Ini Cara RI Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/455/3114655/pengusaha_wanita-jmUJ_large.png
RI Percepat Ekonomi Kreatif, Ini Cara Tingkatkan Pendapatan Emak-Emak Lewat Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092299/menko-ahy-menekraf-bahas-potensi-ekonomi-kreatif-ri-M5iyVnXS0n.jpg
Menko AHY-Menekraf Bahas Potensi Ekonomi Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement