Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamentan Sebut Indonesia Mampu Produksi Vaksin Hewan Secara Mandiri

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |18:48 WIB
Wamentan Sebut Indonesia Mampu Produksi Vaksin Hewan Secara Mandiri
Wamentan soal Produksi Vaksin Hewan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan penuh untuk memproduksi vaksin, serum, dan obat-obatan hewan secara mandiri. 

Pesan ini disampaikan secara tegas dalam kunjungan kerjanya ke Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma di Surabaya 21 November 2025. 

Dalam kunjungan tersebut, Wamentan Sudaryono mengapresiasi kinerja Pusvetma yang dinilainya telah menunjukkan kemampuan teknis, laboratorium, dan riset pada level unggul. 

Dia memastikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan fasilitas yang dimiliki Indonesia sudah cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan vaksin hewan nasional.

“Secara SDM kita mampu, peralatan kita punya. Jadi siapa bilang kita tidak mampu? Kita memang mampu,” tegas Wamentan Sudaryono, Sabtu (22/11/2025).

Wamentan menjelaskan bahwa berbagai jenis vaksin strategis seperti vaksin antraks, vaksin unggas, hingga vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) telah diproduksi secara mandiri di Pusvetma. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158619//wamentan-6C7O_large.jpg
Harga Pupuk Dunia Melonjak, Ini Penjelasan Wamentan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156060//wamentan-nH50_large.jpg
Usai Beras Oplosan, Kini Heboh Pupuk Palsu Rugikan Petani Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149672//wamentan-VJib_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/11/3149444//wamentan_sudaryono_bulog-Q6vg_large.jpg
Wamentan Sudaryono Ungkap Strategi BULOG Ubah Sejarah Ketahanan Pangan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148647//wamentan_sudaryono-D1wh_large.jpg
Kurangi Ketergantungan Impor Daging, Wamentan: Investasi Sapi Betina Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148040//wamentan_sudaryono_jadi_komut_pupuk_indonesia-cC8O_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement