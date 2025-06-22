Advertisement
HOME FINANCE

Wamentan Sudaryono Ungkap Strategi BULOG Ubah Sejarah Ketahanan Pangan RI

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |15:30 WIB
Wamentan Sudaryono Ungkap Strategi BULOG Ubah Sejarah Ketahanan Pangan RI
Wamentan Sudaryono tegaskan bahwa swasembada pangan sebuah jalan penting untuk menuju kedaulatan bangsa. (Foto: dok BULOG)




JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar ambisi politis semata, melainkan sebuah jalan penting untuk menuju kedaulatan bangsa.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengkritik pandangan yang menyebut impor pangan sebagai suatu hal yang biasa, karena dapat dikompensasi dengan ekspor komoditas lain seperti kelapa sawit.

“Ini opini yang menurut saya sangat berbahaya. Kenapa mesti swasembada? Karena hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi kita sendiri, kita bisa bicara tentang ketahanan, dan dari sana (bisa) menuju kedaulatan pangan,” kata Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

Wamentan Sudaryono menekankan bahwa kedaulatan pangan bukan retorika belaka, tetapi kebutuhan strategis bangsa, untuk pemenuhan pangan rakyat.

“Kedaulatan artinya negara kita tidak mudah diintervensi oleh kekuatan lain—baik negara, NGO, maupun kepentingan asing. Dan kedaulatan itu dimulai dari perut rakyat yang terisi oleh hasil tani bangsa sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah memberi pelajaran berharga bahwa dalam situasi krisis, tidak ada jaminan negara lain akan memenuhi kebutuhan pangan, meskipun negara tersebut memiliki anggaran.

