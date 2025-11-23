Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |08:01 WIB
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
Merger BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengelompokan dan merger BUMN ditargetkan rampung pada Desember 2025. Saat ini, BUMN dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membahas proses holdingisasi, pembubaran, merger, hingga pembentukan BUMN, termasuk nasib perusahaan pelat merah di sektor karya.

"Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, hingga pembentukan BUMN itu ada di kami, tepatnya di BP BUMN. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai," ujar Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf di Jakarta.

Berikut fakta-fakta BUMN merger yang dirangkum Okezone, Minggu (23/11/2025). 

1. Buat Klaster BUMN

Amin mengaku opsi delisting perusahaan juga masuk dalam kajian pembahasan yang tidak terpisahkan dari rencana penggabungan BUMN Karya. Namun demikian, ia belum banyak bicara lebih lanjut terkait skema wacana tersebut.
 
"Ya nanti tunggu saja ya (rencana delisting Waskita Karya). Nanti kita buat klaster beberapa BUMN untuk BUMN Karya itu. Harusnya, insya Allah, Desember sudah selesai," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
