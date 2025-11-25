Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |18:54 WIB
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mematangkan persiapan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang akan digelar pada 1–2 Desember 2025 di Park Hyatt Jakarta. Sebelum digelar Rapimnas 2025 didahului pre-event pada 30 November 2025.. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa Rapimnas tahun ini dirancang sebagai forum evaluasi mendalam sekaligus penajaman masukan dunia usaha terhadap agenda ekonomi nasional.

Menurut Anindya, Rapimnas 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mengutamakan pendekatan bottom-up, bukan lagi top-down. Seluruh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKU Kordinator) telah lebih dulu menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di bidang masing-masing, melibatkan 38 Kadin daerah serta berbagai asosiasi sektor usaha, mulai dari industri, infrastruktur, sosial hingga perdagangan.

"Rakornas dilaksanakan dulu, baru ujungnya Rapimnas. Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,' kata Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dia menekankan Rapimnas menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program pemerintah selama setahun terakhir, termasuk kebijakan yang berdampak langsung bagi dunia usaha. Nantinya, pokok-pokok pikiran Kadin akan dirangkum sebagai masukan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tujuannya bukan seremoni. Kita ingin masuk ke substansi, bagaimana memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan. Ini selaras dengan spirit Incorporated yang menjadi konsep Presiden untuk memperkuat kolaborasi nasional," sambungnya.

WKU IV Bidang Komunikasi dan Informatika Clarissa Tanoesoedibjo menyampaikan bahwa acara utama akan berlangsung di Glashouse Park Hyatt. Pre-event pada 30 November akan diisi pameran showcase film berteknologi AI dan sejumlah rangkaian acara lainnya.

 

