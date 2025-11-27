IHSG Tembus Level 8.611 di Pembukaan Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham tembus level 8.611, lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya di level 8.602.

Namun, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.08 WIB, indeks berada di posisi 8.590 atau turun 0,13 persen. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,52 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp2,51 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 279.567 kali.

Adapun, sebanyak 240 saham harganya naik, 227 saham harganya turun dan 191 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,04 persen, sektor kesehatan turun 0,66 persen, sektor keuangan turun 0,21 persen, sektor siklikal turun 0,21 persen, dan sektor non siklikal turun 0,16 persen. Sedangkan sektor energi naik 0,50 persen, sektor infrastruktur naik 0,03 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, sektor transportasi naik 0,15 persen, sektor industri naik 0,36 persen, sektor properti naik 0,83 persen.