Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tembus Level 8.611 di Pembukaan Perdagangan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |09:37 WIB
IHSG Tembus Level 8.611 di Pembukaan Perdagangan
IHSG Dibuka Menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham tembus level 8.611, lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya di level 8.602.

Namun, IHSG bergerak turun hingga pada pukul 09.08 WIB, indeks berada di posisi 8.590 atau turun 0,13 persen. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,52 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp2,51 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 279.567 kali. 

Adapun, sebanyak 240 saham harganya naik, 227 saham harganya turun dan 191 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,04 persen, sektor kesehatan turun 0,66 persen, sektor keuangan turun 0,21 persen, sektor siklikal turun 0,21 persen, dan sektor non siklikal turun 0,16 persen. Sedangkan sektor energi naik 0,50 persen, sektor infrastruktur naik 0,03 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, sektor transportasi naik 0,15 persen, sektor industri naik 0,36 persen, sektor properti naik 0,83 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186095//purbaya-uXrO_large.jpg
IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/278/3185995//ihsg-aScM_large.jpg
IHSG Sesi I Melesat 0,42 Persen ke Level 8.557
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185826//ihsg-hLjt_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185747//ihsg-Hlrk_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,78% ke Level 8.503
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185725//ihsg-QaMw_large.jpg
IHSG Dibuka Melesat, Sempat Catat All Time High 8.574
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185711//saham-0S5M_large.jpg
Intip Menu Saham Pilihan untuk Perdagangan Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement