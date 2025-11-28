Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

262 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 8.555 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |09:15 WIB
262 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 8.555 
Indeks saham bergerak naik ke 8.551,75 atau bertambah 5,89 poin setara 0,07%. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.555,6 pada perdagangan hari ini. Indeks saham bergerak naik ke 8.551,75 atau bertambah 5,89 poin setara 0,07%.

Sepanjang menit-menit awal perdagangan, Jumat (28/11/2025), indeks saham bergerak dalam rentang 8.548,10 hingga 8.568,84. Aktivitas transaksi mencatat volume 1,59 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp870,3 miliar dan frekuensi 107.200 kali.

Tercatat 262 saham menguat, 187 tertekan, dan 507 stagnan.

Dari tiga indeks utama, LQ45 turun 0,21% ke 850,21, sementara itu, indeks syariah ISSI menguat 0,16% ke level 302,63.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar atau LQ45 top losers meliputi AMMN melemah 2,52% ke Rp6.775, SMGR terkoreksi 1,39% ke Rp2.830, dan BBRI turun 1,34% ke Rp3.690.

Di sisi lain, top gainers LQ45 yakni DSSA naik 1,74% ke Rp109.325, GOTO menguat 1,54% ke Rp66, JPFA naik 1,24% ke Rp2.440, dan MDKA bertambah 0,85% ke Rp2.370.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186223//ihsg_melemah-fTuP_large.jpg
Sempat Cetak Rekor, IHSG Berbalik Loyo di Sesi I ke 8.557
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186189//ihsg-FWa7_large.jpg
IHSG Tembus Level 8.611 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186095//purbaya-uXrO_large.jpg
IHSG Tembus Rekor 8.602, Purbaya: Mantap To The Moon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/278/3185995//ihsg-aScM_large.jpg
IHSG Sesi I Melesat 0,42 Persen ke Level 8.557
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185826//ihsg-hLjt_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah 0,56 Persen ke Level 8.521, Transaksi Rp31,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/278/3185747//ihsg-Hlrk_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,78% ke Level 8.503
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement