262 Saham Menguat, IHSG Dibuka Naik ke 8.555

Indeks saham bergerak naik ke 8.551,75 atau bertambah 5,89 poin setara 0,07%. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.555,6 pada perdagangan hari ini. Indeks saham bergerak naik ke 8.551,75 atau bertambah 5,89 poin setara 0,07%.

Sepanjang menit-menit awal perdagangan, Jumat (28/11/2025), indeks saham bergerak dalam rentang 8.548,10 hingga 8.568,84. Aktivitas transaksi mencatat volume 1,59 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp870,3 miliar dan frekuensi 107.200 kali.

Tercatat 262 saham menguat, 187 tertekan, dan 507 stagnan.

Dari tiga indeks utama, LQ45 turun 0,21% ke 850,21, sementara itu, indeks syariah ISSI menguat 0,16% ke level 302,63.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar atau LQ45 top losers meliputi AMMN melemah 2,52% ke Rp6.775, SMGR terkoreksi 1,39% ke Rp2.830, dan BBRI turun 1,34% ke Rp3.690.

Di sisi lain, top gainers LQ45 yakni DSSA naik 1,74% ke Rp109.325, GOTO menguat 1,54% ke Rp66, JPFA naik 1,24% ke Rp2.440, dan MDKA bertambah 0,85% ke Rp2.370.