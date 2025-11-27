Sempat Cetak Rekor, IHSG Berbalik Loyo di Sesi I ke 8.557

Pada penutupan sesi pertama, indeks saham melemah 0,52% ke 8.557,42. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan jeda makan siang. Pada penutupan sesi pertama, indeks saham melemah 0,52% ke 8.557,42, usai menyentuh all-time high di 8.622.

Pelemahan IHSG terjadi sejak awal pembukaan. Indeks dibuka di posisi 8.611,33, bergerak mencetak level terendah sesi di 8.542,23.

Aktivitas transaksi tercatat ramai. Total volume perdagangan mencapai 30,56 miliar saham dengan nilai transaksi Rp16,33 triliun.

Frekuensi perdagangan terpantau 1,81 juta kali. Dari seluruh saham yang diperdagangkan, 304 saham menguat, 369 melemah, dan 283 stagnan.

Mayoritas indeks sektoral bergerak bervariasi. Sektor energi memimpin penguatan dengan kenaikan 0,68 persen. Sektor siklikal juga menguat 0,13 persen, disusul infrastruktur yang naik 1,08 persen serta properti yang menambah 0,27 persen. Sektor bahan baku tercatat naik tipis 0,03 persen.

Sementara itu, sektor non-siklikal turun 0,38 persen, keuangan melemah 0,09 persen, dan industri dasar turun 0,08 persen. Sektor teknologi terkoreksi 0,77 persen, sedangkan kesehatan turun 0,72 persen.