HOME FINANCE HOT ISSUE

Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:58 WIB
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
Ketum Kadin Anindya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 telah resmi digelar pada Senin (1/12/2025) di Park Hyatt Jakarta. 

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menekankan agar pemberdayaan UMKM menjadi fokus utama.

Dia menyoroti perubahan signifikan pada kondisi kredit pelaku usaha, terutama di sektor UMKM dan mikro yang kini menunjukkan tren penurunan kelancaran pembayaran. 

Anindya menjelaskan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan krisis sebelumnya seperti di tahun 1997–1998 maupun 2008.

"Kita lihat keadaan kita sedikit berbeda dengan keadaan waktu krisis sebelumnya, tahun 1997-1998, 2008, dimana sebelum Covid-19 yang bisa dibilang lancar di kredit, adalah UMKM dan juga Mikro. Sedangkan untuk yang swasta besar kadang-kadang lebih tinggi NPL-nya," kata Anindya.

“Sekarang terbalik. Yang justru sedikit kurang lancar adalah UMKM dan mikro. Ini mesti kita pikirkan baik-baik, karena mereka adalah 90% dari tenaga kerja dan banyak berada di daerah. Kita ingin Indonesia stabil dan aman, sehingga isu ini sangat kita seriuskan dalam Rapimnas ini,” lanjutnya.

 

