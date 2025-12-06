Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Naik ke 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Rp15.844 Triliun 

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |08:04 WIB
IHSG Sepekan Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan atau pada periode 1-5 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,46 persen sehingga ditutup pada level 8.632 naik dari posisi 8.508pada pekan lalu.

Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami kenaikan sebesar 1,39 persen menjadi Rp15.844 triliun dari Rp15.626 triliun pada sepekan sebelumnya. “Peningkatan tertinggi tercatat pada rata-rata frekuensi transaksi harian yaitu sebesar 2,13 persen menjadi 2,66 juta kali transaksi, dari 2,61 juta kali transaksi pada pekan lalu,” kata Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025).

Sedangkan rata-rata volume transaksi harian bursa pada pekan ini mengalami perubahan sebesar 8,12 persen menjadi 46,39 miliar lembar saham, dari 50,49 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Sementara, rata-rata nilai transaksi harian BEI turut mengalami perubahan, yaitu sebesar 29,61 persen menjadi Rp21,34 triliun, dari Rp30,31 triliun pada pekan sebelumnya. 

“Adapun investor asing pada Jumat mencatatkan nilai beli bersih Rp381,18 miliar dan sepanjang tahun 2025 ini investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp27,09 triliun,” ujar Kautsar.

Di samping itu, pada Jumat (5/12), terdapat pencatatan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 di BEI.

 

