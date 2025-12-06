Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Minimal Beli Token Listrik Agar Awet Selama Sebulan? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |21:16 WIB
Berapa Minimal Beli Token Listrik Agar Awet Selama Sebulan? 
Token Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa minimal beli token listrik agar awet selama sebulan? Token listrik atau pulsa listrik ini bisa dibeli melalui ATM, minimarket, atau merchant-merchant lain yang menjualnya secara online. 

Pelanggan listrik prabayar bisa membeli token dengan nominal beragam, mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 1 juta. 

Maka itu pembelian token listrik bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan setiap pelanggan.

Lalu berapa nominal token yang diperlukan untuk kebutuhan listrik sebulan?

Untuk mengetahui berapa rupiah token yang perlu Anda beli, langkah pertama adalah menghitung total konsumsi energi (kWh) seluruh perangkat elektronik di rumah. 

Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang bisa Anda ikuti: 

1. Data Seluruh Perangkat Elektronik: Buat daftar semua alat yang menggunakan listrik di rumah Anda, mulai dari lampu, televisi, kulkas, AC, mesin cuci, penanak nasi, hingga charger ponsel.

 

