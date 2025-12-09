Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Harus Dilakukan jika Nama Kita Tak Muncul sebagai Penerima BLT Kesra 2025? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:17 WIB
Apa yang Harus Dilakukan jika Nama Kita Tak Muncul sebagai Penerima BLT Kesra 2025? 
BSU Kesra Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang harus dilakukan jika nama kita tak muncul sebagai penerima BLT Kesra 2025? BLT Kesra Rp900.000 terus dicairkan pemerintah. Sudah 26,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun telah meninjau langsung penyerahan BLT Kesra untuk memastikan proses administrasi, kesesuaian data, dan proses penyaluran yang sudah sesuai ketentuan, serta untuk mengawasi langsung kesiapan layanan pembayaran di lapangan.

Dia mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan selama penyaluran berlangsung untuk memastikan ketertiban dan kelancaran administrasi.

“Tentu kita evaluasi. Sampai hari ini, pelaksanaan lancar dan masyarakat relatif tertib,” ujar Airlangga di Kantor Pos Jakarta Timur.

Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi penyaluran telah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.  

 

Halaman:
1 2
