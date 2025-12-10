Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:17 WIB
Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 
Endipat Wijaya Anggota DPR RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Endipat Wijaya, anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 miliar untuk banjir Sumatera. Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI sempat menarik perhatian warganet yang menyindir content creator Ferry Irwandi yang menggalang donasi dan turun langsung ke wilayah banjir Sumatera.  

"Orang per orang cuma menyumbang Rp10 miliar, sedangkan negara sudah mengalokasikan triliunan ke Aceh," ujarnya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Senayan, Jakarta. 

Endipat Wijaya dalam pernyataannya kala itu menyentil Komdigi yang dinilai tidak bergerak garang dalam mengolah dan menyalurkan informasi ke publik sehingga pemerintah terkesan tidak hadir di tengah bencana.

"Ke depan, Komdigi perlu mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi. Sehingga tak kalah viral dengan teman-teman yang 'sok paling-paling' ini," ujarnya.

Sindiran Endipat Wijaya itu dinilai warganet diarahkan pada Ferry Irwandi yang diketahui mendulang donasi Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Pernyataan sang anggota dewan pun menuai reaksi keras publik, termasuk dari Ferry. 

 Lalu berapa harta kekayaan Endipat Wijaya yang dirangkum Okezone, Rabu (10/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
