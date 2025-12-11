Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

25 Desember Tanggal Merah, Apakah Tanggal 26 Desember 2025 Ada Cuti Bersama? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |22:02 WIB
25 Desember Tanggal Merah, Apakah Tanggal 26 Desember 2025 Ada Cuti Bersama? 
Libur Bersama Desember (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ada 25 Desember tanggal merah, apakah tanggal 26 Desember 2025 ada cuti bersama? Jadwal tanggal merah dan daftar cuti bersama Desember 2025, ada 4 hari long weekend. 

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani tiga menteri. 

Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional 2025 adalah sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari, sehingga totalnya 27 hari.

Memasuki bulan Desember 2025, dalam SKB tersebut sudah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama. Informasi libur dan cuti bersama di Desember 2025 menarik untuk diketahui karena masyarakat dapat menikmati liburan di momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam SKB tersebut, pemerintah menetapkan hari Kamis, 25 Desember 2025 sebagai hari libur nasional Kelahiran Yesus Kristus atau biasa disebut Hari Natal. Selain itu, pemerintah juga menetapkan cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus pada pada Jumat, 26 Desember 2025. 

Maka, keduanya menjadi tanggal merah di penghujung Desember 2025. Namun, karena berdekatan dengan Sabtu-Minggu, masyarakat dapat menikmati libur panjang atau long weekend selama empat hari.

Berikut ini jadwal tanggal merah dan daftar cuti bersama Desember 2025: Tanggal Merah

 

