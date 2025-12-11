Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:32 WIB
Penerapan Energi Terbarukan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Permintaan global terhadap praktik produksi berkelanjutan terus meningkat dan industri perlu beralih dari sumber energi konvensional.

Menurut Head of Modena Energy Gian Nanda Pratama, Instalasi solar panel menjadi bukti bagaimana energi terbarukan dapat menghadirkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang. 

"Langkah ini menyediakan solusi energi yang andal, hemat biaya dan ramah lingkungan untuk berbagai kebutuhan komersial,” ujarnya meresmikan instalasi sistem solar panel di fasilitas pabrik milik PT Aneka Rimba Indonusa di Gresik, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). 

Sistem solar panel yang dibangun ini memiliki kapasitas lebih dari 1.700 kWp, dilengkapi dengan real-time monitoring system yang memungkinkan pemantauan performa secara menyeluruh. 

Dari sisi lingkungan, penerapan sistem ini berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 2.500 ton CO₂ per tahun, setara dengan menanam lebih dari 113.636 pohon atau menarik sekitar 543 mobil dari jalan raya.

Sebagai teknologi energi bersih, solar panel semakin relevan digunakan dalam aplikasi komersial seperti pabrik. Sistem ini bersifat modular, sehingga dapat dipasang di rooftop, lahan kosong, maupun struktur bangunan lain tanpa mengganggu operasional. 

Proses instalasinya relatif cepat, biaya listrik per kWh terus menurun, sehingga panel surya kini dipandang sebagai investasi jangka panjang.

 

