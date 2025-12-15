Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Purbaya Tegas Tolak Baju Impor Ilegal untuk Korban Bencana 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:08 WIB
3 Fakta Purbaya Tegas Tolak Baju Impor Ilegal untuk Korban Bencana 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga saat ini pemerintah belum membuka peluang penggunaan balpres (barang impor bekas) sebagai bantuan bagi korban bencana. 

Berikut fakta-fakta Purbaya tegas tolak baju impor ilegal untuk korban bencana yang dirangkum Okezone, Senin (15/12/2025). 

1. Tak Sesuai Regulasi

Purbaya mengatakan bahwa meskipun ada keinginan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyalurkan balpres sebagai donasi, langkah itu tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai regulasi. 

"Selama ini kan aturannya belum memungkinkan. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana," ujar Purbaya di Tanjung Priok.

 

Halaman:
1 2
