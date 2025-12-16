IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun

, Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |12:25 WIB

IHSG Sesi I Melemah Tipis 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,18 poin ke level 8.649 pada perdagangan sesi pertama. Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 29,97 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp19,66 triliun dan ditransaksikan sebanyak 1,77 juta kali.

Pada perdagangan Selasa (16/12/2025) sebanyak 327 saham harganya naik, 305 saham harganya turun dan 163 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 1,30 persen, sektor energi naik 0,74 persen, sektor infrastruktur naik 0,07 persen, sektor industri naik 0,08 persen, sektor transportasi naik 0,97 persen, sektor properti naik 0,46 persen dan sektor non siklikal naik 0,46 persen. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,58 persen, sektor bahan baku turun 0,69 persen, sektor keuangan turun 0,51 persen dan sektor siklikal turun 0,09 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 32,19 persen ke Rp193, PT Soechi Lines Tbk (SOCI) naik 24,69 persen ke Rp404, dan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) naik 22,32 persen ke Rp2.740.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Citatah Tbk (CTTH) turun 14,68 persen ke Rp186, PT PP Presisi Tbk (PPRE) turun 14,01 persen ke Rp135 dan PT Victoria Insurance Tbk (VINS) turun 12,26 persen ke Rp186.

(Dani Jumadil Akhir)