Mayoritas Komoditas Alami Penurunan Harga Jelang Akhir Tahun

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya memasuki akhir tahun 2025. Mayoritas komoditas mengalami penurunan, namun ada juga yang naik.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, pada Senin (29/12/2025) , harga bawang merah turun 6,84 persen menjadi Rp49.050 per kg. Bawang putih juga turun 2,37 persen menjadi Rp39.150 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang turun 5,9 persen menjadi Rp13.550 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II turun 3,83 persen menjadi Rp13.800 per kg. Beras kualitas medium I turun 1,26 persen menjadi Rp15.700 per kg.

Beras kualitas medium II turun 6,96 persen menjadi Rp14.700per kg. Sementara itu beras kualitas super I turun 3,51 persen menjadi Rp16.500 per kg. Diikuti beras kualitas super II juga turun 4,5 persen menjadi Rp15.900 per kg.

Untuk cabai merah besar turun 16,76 persen menjadi Rp43.450 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 4,81 persen menjadi Rp53.400 per kg. Cabai rawit hijau turun 18,87 persen menjadi Rp50.300 per kg. Cabai rawit merah turun 12,32 persen menjadi Rp64.750 per kg.

Daging ayam ras segar turun 5,17 persen menjadi Rp39.450 per kg. Daging sapi kualitas I turun 4,51 persen menjadi Rp135.450 per kg. Daging sapi kualitas II turun 3,02 persen menjadi Rp129.900 per kg. Gula pasir premium turun 0,51 persen menjadi Rp19.650 per kg.