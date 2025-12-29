Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Sekolah, Program MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil hingga Balita 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:04 WIB
Libur Sekolah, Program MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil hingga Balita 
Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan selama libur sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk kelompok B3, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita.

Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas, sehingga sangatlah penting pemenuhan gizinya dan harus dijaga.

"Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus," kata Dadan dalam keterangan resminya pada Senin (29/12/2025).

"Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah," lanjutnya.

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur.

Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192285/mbg-yLcN_large.jpg
BGN Klaim Salurkan 2,2 Juta Porsi MBG untuk Korban Banjir dan Longsor di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192154/mbg-Db7j_large.jpg
BGN Hentikan Sementara MBG, Dimulai Lagi 8 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190780/mbg-nOfa_large.jpg
Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp52,9 Triliun, Jangkau 50,7 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188462/mbg-NLoy_large.jpg
BGN Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188458/purbaya-hW36_large.jpg
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185297/gibran-btcW_large.jpg
KTT G20, Gibran di Depan Pimpinan Dunia: MBG Investasi Strategis Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement