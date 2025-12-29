Libur Sekolah, Program MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil hingga Balita

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan selama libur sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk kelompok B3, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita.

Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas, sehingga sangatlah penting pemenuhan gizinya dan harus dijaga.

"Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus," kata Dadan dalam keterangan resminya pada Senin (29/12/2025).

"Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah," lanjutnya.

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur.

Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.