HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |06:01 WIB
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP 
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara aktivasi akun Coretax DJP. Layanan DJP termasuk pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga permohonan fasilitas perpajakan sekarang dilakukan melalui sistem DJP yang baru yakni Coretax.

Mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan cukup dilakukan melalui satu aplikasi Coretax DJP. Hal ini berarti, SPT Tahunan 2025 yang harus disampaikan paling lambat Maret 2026 (untuk wajib pajak orang pribadi) dan April 2026 (untuk wajib pajak badan) juga wajib dilaporkan lewat Coretax.

Agar lebih siap, ada tiga hal penting yang perlu segera dilakukan. Pertama, Aktivasi Akun Coretax; kedua, Perolehan Kode Otorisasi DJP (KO DJP); dan ketiga, Validasi Kode Otorisasi.

Semakin cepat langkah ini dilakukan, masyarakat semakin tenang menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan nanti. Berikut cara aktivasi akun coretax DJP untuk wajib pajak, dikutip dari DJP, Rabu (31/12/2025): 

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax
Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1.    Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak
2.    Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.
3.    Masukkan NPWP dan klik Cari
4.    Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat)
5.    Lakukan verifikasi identitas
6.    Centang pernyataan kemudian klik Simpan
7.    Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id
8.    Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase

Akun Coretax berhasil diaktivasi

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)
KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1.    Login di Coretax DJP
2.    Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
3.    Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP)
4.    Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.
5.    Centang pernyataan lalu klik Kirim
6.    Jika berhasil, akan muncul notifikasi “Sertifikat Digital Berhasil Dibuat”
7.    Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital

 

