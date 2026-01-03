Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerja Jakarta Gaji hingga Rp6,5 Juta Bisa Dapat KPJ, Ini Manfaatnya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |10:03 WIB
Pekerja Jakarta Gaji hingga Rp6,5 Juta Bisa Dapat KPJ, Ini Manfaatnya
Pekerja di Jakarta dengan gaji Rp6,5 juta bakal mendapatkan bantuan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pekerja di Jakarta dengan gaji Rp6,5 juta bakal mendapatkan bantuan. Para penerima akan diberikan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Adapun fasilitas yang didapatkan pekerja dengan gaji hingga Rp6.589.357, di antaranya subsidi pangan untuk kebutuhan pokok, fasilitas gratis untuk menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, total nilai manfaat yang dapat dinikmati oleh setiap penerima KPJ berkisar antara Rp1.406.000 hingga Rp2.156.000 setiap bulannya.

Ini Syarat dan Dokumen Pendaftaran KPJ
Pekerja yang berminat mendaftar Kartu Pekerja Jakarta harus menyiapkan beberapa dokumen berikut:

Foto atau hasil pindai (scan) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Surat Keterangan Aktif Bekerja dari perusahaan.

Slip gaji terakhir.

File Excel yang telah diisi sesuai format yang dapat diunduh di bit.ly/formatkpj.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667//transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/320/3106414//blt-HyF3_large.png
Golongan yang Tak Dapat BLT Pekerja 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement