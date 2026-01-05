Advertisement
HOME FINANCE

Perluas Layanan Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |12:11 WIB
Perluas Layanan Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat
BRILink Agen. (Foto: dok BRI)
BANYUASIN – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas akses layanan keuangan melalui BRILink Agen di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Salah satu agen yang aktif memberikan layanan di pedesaan adalah Toko Shafa yang dikelola oleh Tashadi di Desa Telang Karya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Tashadi mulai menjadi BRILink Agen sejak 2019. Keputusannya bergabung dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat desa yang sebelumnya harus menempuh perjalanan menyeberangi Sungai Musi untuk mencapai unit BRI terdekat.

Jarak tempuh yang cukup jauh serta biaya transportasi yang tinggi menjadi hambatan tersendiri bagi warga. Dengan keberadaan BRILink Agen, transaksi perbankan kini dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien.

Keberadaan BRILink Agen di Desa Pelangkarya pun mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akses terhadap layanan perbankan kini menjadi lebih dekat dan praktis bagi warga desa.

“Tanggapan masyarakat sangat positif, karena dengan adanya BRILink Agen, transaksi keuangan ini tidak perlu jauh sehingga biaya untuk nyebrang dapat diminimalisir. Selain itu, tidak ada antrian dan pelayanan tetap hadir di hari libur, menjadikan warga merasa lebih mudah dan terbantu soal kehadiran BRILink Agen ini,” ujar Tashadi.

Halaman:
1 2 3
