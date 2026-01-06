Advertisement
HOME FINANCE

Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |09:06 WIB
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
InJourney Airports resmi tutup Posko Terpadu Nataru di 37 bandara. (Foto: dok InJourney Airports)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi menutup Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di 37 bandara. Posko tersebut bertugas selama 20 hari yakni pada 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan, penutupan posko ini sekaligus menandakan berakhirnya pelaksanaan monitoring angkutan Nataru di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports. 

“Pelaksanaan monitoring angkutan Nataru di seluruh bandara secara umum berjalan sukses berkat kolaborasi yang erat antara InJourney Airports sebagai operator bandara dengan seluruh stakeholders. Peningkatan lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang dapat dikelola dengan baik. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pengguna jasa, dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih ada layanan yang dinilai belum sempurna,” ujarnya. 

Sepanjang angkutan Nataru pada periode 15 Desember 2025-4 Januari 2026, InJourney Airports secara kumulatif di 37 bandara melayani sekitar 10,20 juta penumpang, atau relatif sama dengan periode 2024/2025 yang juga sekitar 10,24 juta penumpang. 

Pergerakan penumpang tertinggi pada arus keberangkatan sebelum Natal terdapat pada 24 Desember 2025 yakni 543 ribu penumpang, kemudian sebelum Tahun Baru 2026 pada 28 Desember 2025 sebanyak 531 ribu penumpang. 

Sedangkan pada arus balik, pergerakan tertinggi pada 4 Januari 2026 menyentuh hampir 560 ribu penumpang. 

Halaman:
1 2 3
