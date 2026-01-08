Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |22:04 WIB
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PPPK Kemenkumham 
PPPK Kemenkumham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan PPPK Kemenkumham. Pemerintah kembali membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2026. 

Program PPPK Kemenkumham tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di berbagai unit kerja kementerian, mulai dari tingkat pusat hingga kantor wilayah.

Rekrutmen PPPK Kemenkumham 2026 ini berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1307 Tahun 2025. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat menjaring talenta terbaik untuk berkontribusi dalam pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Proses pendaftaran dan seleksi PPPK Kemenkumham 2026 akan dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN. 

Hal ini memastikan kemudahan akses bagi seluruh calon pelamar di berbagai daerah. Pengumuman seleksi telah dijadwalkan berlangsung mulai 31 Desember 2025 hingga 14 Januari 2026.

Tahap pendaftaran seleksi akan dibuka pada tanggal 7 hingga 23 Januari 2026, diikuti dengan seleksi administrasi yang berlangsung dari 8 hingga 29 Januari 2026. Calon peserta diharapkan untuk memperhatikan setiap detail jadwal agar tidak terlewatkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193527/gaji_pns_di_2026-l0fD_large.png
Gaji PNS Bakal Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/65/3194130//kemenhan-k3VO_large.jpg
Cek Syarat Daftar dan Link Pendaftaran Rekrutmen PPPK Kementerian HAM 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/65/3194067//pppk-3xN7_large.jpg
Daftar Jurusan yang Dibutuhkan di Rekrutmen PPPK Kemenham 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193784//pppk-Edai_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Daftar PPPK Kementerian HAM 2026 di SSCASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192604//cpns-2JGm_large.png
Rekrutmen CPNS 2026 Apakah Akan Dibuka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187966//pppk-xeRE_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement