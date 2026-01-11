Keselamatan Kerja Bukan Sekadar Tulisan di Dinding, tapi Gaya Hidup

JAKARTA - Menyambut Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, berbagai perusahaan dan organisasi menekankan pentingnya keselamatan kerja bukan sekadar kepatuhan prosedural, tetapi sebagai bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari. Hal ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas, melindungi sumber daya manusia, serta memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Ahli keselamatan kerja menekankan, budaya keselamatan yang kuat harus tercermin dalam tindakan nyata setiap hari, mulai dari pengelolaan kesehatan fisik dan mental karyawan hingga penerapan prosedur pencegahan risiko kerja, untuk mendukung keberlanjutan layanan dan kinerja organisasi.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menyelenggarakan HSE Strategic Briefing 2026 sebagai upaya memastikan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan secara konsisten, terutama dalam mendukung pelayanan publik di sektor maritim yang aman dan andal. BKI menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi bagian dari nilai dan perilaku sehari-hari.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan melindungi sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto menekankan bahwa budaya keselamatan harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

“Saya ingin menekankan kembali komitmen kita terhadap budaya keselamatan. Budaya bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi tercermin dari apa yang kita lakukan setiap hari, termasuk saat tidak ada yang melihat,” ujar Benny, Minggu (12/2/2026). Dirinya juga mengingatkan peran pimpinan dalam memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh anggota tim, terutama dalam mencegah risiko kerja akibat kelelahan atau kondisi kesehatan yang tidak prima.