Kadin Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5% pada 2026

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan ekonomi nasional tetap tumbuh positif pada 2026, meski dunia tengah dilanda berbagai gejolak global. Ketegangan geopolitik yang melibatkan sejumlah negara besar dinilai tidak menghalangi kinerja ekonomi Indonesia untuk tetap menggeliat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan optimisme bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,4 hingga 5,5 persen pada 2026.

Proyeksi tersebut didukung oleh kinerja sektor perdagangan, investasi, serta stabilitas makroekonomi yang masih terjaga.

"Pertumbuhan secara umum kita berpikir angkanya di sekitar 5,4-5,5 persenan. Tentu ini semua akan datang dari berbagai macam hal termaksud perdagangan itu sendiri," kata Anindya saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Dia mengakui bahwa kondisi global saat ini diwarnai oleh ketegangan geopolitik, mulai dari perang dagang hingga hubungan yang semakin memanas yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, Iran, China, dan Israel. Meski demikian, Indonesia dinilai masih berada dalam posisi yang relatif kuat.

Menurut Anindya, selain perdagangan, investasi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih dalam waktu dekat, Indonesia akan ikut serta dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos yang diharapkan mampu mendorong masuknya investasi ke dalam negeri.