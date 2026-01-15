Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Transformasi Digital, Pegadaian Integrasikan Seluruh Layanan di Aplikasi Tring!

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |18:10 WIB
Perkuat Transformasi Digital, Pegadaian Integrasikan Seluruh Layanan di Aplikasi Tring!
PT Pegadaian percepat transformasi digital melalui konsolidasi layanan ke dalam platform terintegrasi, Tring! by Pegadaian. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian resmi menghentikan operasional aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) dan Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) pada 14 Januari 2026, setelah hampir delapan tahun menjadi sahabat finansial berbasis digital bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi percepatan transformasi digital melalui konsolidasi layanan ke dalam platform terintegrasi, Tring! by Pegadaian.

Pegadaian meluncurkan Tring! pada Oktober 2025 sebagai platform baru yang mengintegrasikan seluruh produk dan layanan perusahaan, termasuk layanan syariah, dalam satu aplikasi. Dengan konsolidasi ini, seluruh layanan digital Pegadaian kini dialihkan sepenuhnya ke Tring!. Platform tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dan emas yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengatakan, sejak 2018 lalu, aplikasi Pegadaian Digital dan Pegadaian Syariah Digital menjadi inisiatif digitalisasi layanan dan fondasi awal ekosistem digital Pegadaian yang memudahkan akses nasabah, memperluas jangkauan transaksi, dan membangun basis nasabah digital.

"Dengan hadirnya Tring!, kami berupaya menghadirkan pengalaman layanan yang lebih terintegrasi, lebih user friendly, dan tentunya berorientasi pada kebutuhan nasabah,” ujarnya saat kunjungan di Tring! Digital Lounge Kota Kasablanka, pada Rabu (14/1/2026).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/1/3195516//pnm_journalists_photo_journey-FBaE_large.jpeg
12 Potret Terbaik Karya Jurnalis Nasional Menghiasi Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/11/3195451//tring_digital_lounge_pegadaian-DkeI_large.jpeg
Serunya Pengalaman Baru di Pegadaian Tring! Digital Lounge, Yuk Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/206/3195378//macam_betool_aja-PJFY_large.jpg
Film Komedi Romantis Macam Betool Aja Siap Tayang 12 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195365//harga_emas-BJ5Q_large.jpg
Harga Emas Galeri24 Rp2.676.000, Pegadaian: Pembeli Justru Mengantre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/298/3195282//tiket_pesawat_jakarta_singapore-CPgb_large.jpg
Kuliner Lezat dan Wajib Dicoba saat Liburan di Singapura, Wajib Masuk List!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/11/3195174//pejabat_bulog_terima_penghargaan_dari_mentan-NAZQ_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan 2025, BULOG Terima Penghargaan dari Menteri Pertanian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement