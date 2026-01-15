IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 9.046

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,16 persen ke 9.046,83 pada sesi I perdagangan hari ini Kamis (15/1/2026). Adapun indeks sempat menyentuh level 9.100.

Total volume transaksi tercatat 27,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp16,6 triliun. Sebanyak 374 saham menguat, 338 saham melemah, dan 246 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,56 persen, IDX30 menguat 0,63 persen, serta MNC36 menguat 0,51 persen. Namun indeks JII melemah 0,56 persen

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat seperti konsumer siklikal, properti, keuangan, teknologi, kesehatan. Sektor yang melemah ada energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI), dan PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV).