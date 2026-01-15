IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.072

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,44 persen ke level 9.072 pada hari ini, Kamis (15/1/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,35 persen ke 9.063, dengan 305 saham di zona hijau, 178 melemah, dan 475 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,57 persen ke 887, indeks JII menguat 0,46 persen ke 614, indeks MNC36 menguat 0,42 persen ke 354, dan IDX30 menguat 0,52 persen ke 451.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, kesehatan, industri, teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada infrastruktur dan transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK), PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).