IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada akhir perdagangan, Rabu (14/1/2026). Hingga sesi penutupan, IHSG naik 0,94% ke level 9.032 disertai dengan munculnya volume beli.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis (15/1/2026).

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave iii dari wave (v) dari wave [iii], sehingga IHSG masih berpeluang menguat menguji 9.077-9.100," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave.

Untuk level support IHSG berada di area 8.908, 8.852. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 9.077, 9.012. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

BREN - Buy on Weakness

BREN menguat 4,89% ke 9.650 dan disertai adanya tekanan jual, meskipun pergerakannya mampu berada di atas MA20. Diperkirakan, posisi BREN saat ini nampaknya sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 9.250-9.550

Target Price: 9.900, 10.050

Stoploss: below 9.175