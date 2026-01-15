Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |07:47 WIB
IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada akhir perdagangan, Rabu (14/1/2026). Hingga sesi penutupan, IHSG naik 0,94% ke level 9.032 disertai dengan munculnya volume beli.

Riset MNC Sekuritas mencatat pergerakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis (15/1/2026).

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave iii dari wave (v) dari wave [iii], sehingga IHSG masih berpeluang menguat menguji 9.077-9.100," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave.

Untuk level support IHSG berada di area 8.908, 8.852. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 9.077, 9.012. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

BREN - Buy on Weakness

BREN menguat 4,89% ke 9.650 dan disertai adanya tekanan jual, meskipun pergerakannya mampu berada di atas MA20. Diperkirakan, posisi BREN saat ini nampaknya sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.
Buy on Weakness: 9.250-9.550
Target Price: 9.900, 10.050
Stoploss: below 9.175

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195332/ihsg_sesi_i-qmLX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195296/rupiah-YiX1_large.jpg
Rupiah Melemah Dekati Rp16.900 per USD, BI Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195291/ihsg-Bt5L_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195181/ihsg_ditutup_menguat-bcnI_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke  Level 8.948
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195125/ihsg_sesi_i-YBDX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.884
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195087/ihsg-cAz3_large.jpg
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 8.931
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement