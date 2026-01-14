IHSG Tembus Level 9.000, BEI: Cerminan Semakin Kuatnya Kepercayaan Investor

JAKARTA - Pasar modal Indonesia kembali mencatat sejarah baru. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus level 9.032,584 atau menguat 0,94% dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus memecahkan rekor all-time high (ATH) terbaru.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan pencapaian ini merupakan bukti nyata solidnya fondasi ekonomi nasional serta tingginya optimisme pasar di awal tahun 2026.

"Capaian ini merupakan cerminan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional di tahun 2026. Dukungan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi turut berperan penting dalam menciptakan sentimen positif yang konsisten di pasar," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, Rabu (14/1/2026).

Kautsar menekankan bahwa penguatan ekosistem pasar modal ini tidak lepas dari kolaborasi harmonis antara BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta anggota Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya seperti KPEI dan KSEI. Menurutnya, sinergi ini berhasil menciptakan pasar yang resilien dan kompetitif di kancah global.

Keberhasilan ini juga melanjutkan momentum positif dari tahun 2025, di mana IHSG tercatat menguat hingga 22,10 persen dan mencetak 24 kali rekor ATH sepanjang tahun tersebut.

Hingga akhir tahun lalu, pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif.

Kautsar memaparkan sejumlah catatan impresif sepanjang 2025, seperti jumlah investor yang mencapai 20,3 juta, pencatatan 26 saham baru melalui skema IPO yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp18,1 triliun, di mana enam di antaranya masuk kategori Lighthouse IPO.