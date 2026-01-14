Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tembus Level 9.000, BEI: Cerminan Semakin Kuatnya Kepercayaan Investor

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |19:53 WIB
IHSG Tembus Level 9.000, BEI: Cerminan Semakin Kuatnya Kepercayaan Investor
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus level 9.032,584 . (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal Indonesia kembali mencatat sejarah baru. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus level 9.032,584 atau menguat 0,94% dibandingkan hari sebelumnya, sekaligus memecahkan rekor all-time high (ATH) terbaru.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan pencapaian ini merupakan bukti nyata solidnya fondasi ekonomi nasional serta tingginya optimisme pasar di awal tahun 2026.

"Capaian ini merupakan cerminan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional di tahun 2026. Dukungan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi turut berperan penting dalam menciptakan sentimen positif yang konsisten di pasar," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, Rabu (14/1/2026).

Kautsar menekankan bahwa penguatan ekosistem pasar modal ini tidak lepas dari kolaborasi harmonis antara BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta anggota Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya seperti KPEI dan KSEI. Menurutnya, sinergi ini berhasil menciptakan pasar yang resilien dan kompetitif di kancah global.

Keberhasilan ini juga melanjutkan momentum positif dari tahun 2025, di mana IHSG tercatat menguat hingga 22,10 persen dan mencetak 24 kali rekor ATH sepanjang tahun tersebut.

Hingga akhir tahun lalu, pasar modal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif.

Kautsar memaparkan sejumlah catatan impresif sepanjang 2025, seperti jumlah investor yang mencapai 20,3 juta, pencatatan 26 saham baru melalui skema IPO yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp18,1 triliun, di mana enam di antaranya masuk kategori Lighthouse IPO.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195332//ihsg_sesi_i-qmLX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195291//ihsg-Bt5L_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195181//ihsg_ditutup_menguat-bcnI_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke  Level 8.948
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195125//ihsg_sesi_i-YBDX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.884
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195087//ihsg-cAz3_large.jpg
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 8.931
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/278/3194966//ihsg_ditutup_melemah-eEq4_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.884
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement