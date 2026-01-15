Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga ragam produk emas di Pegadaian mengalami pergerakan hari ini, Kamis (15/1/2026). Berdasarkan pantauan, baik emas Galeri24 serta UBS kompak naik cukup signifikan.

Sebagaimana tertera dalam website resmi Pegadaian, harga emas Galeri24 dibandrol di level Rp2.692.000 per gram. Terjadi kenaikan sebesar Rp16.000 dari harga sebelumnya Rp2.676.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.752.000 per gram pada hari ini. Naik sebesar Rp25.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.727.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Sementara emas Antam masih tidak ditampilkan pada laman.