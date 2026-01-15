Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cuan Awal Tahun, Pemegang Saham BBRI Dapat Dividen Interim Rp20,6 Triliun pada 15 Januari

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |09:49 WIB
Cuan Awal Tahun, Pemegang Saham BBRI Dapat Dividen Interim Rp20,6 Triliun pada 15 Januari
Bank BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kado awal tahun berupa pembayaran dividen dibagikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada para pemegang saham pada Kamis, 15 Januari 2026. 

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12/2026), BBRI telah menetapkan dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sekurang-kurangnya Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per saham, dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026 (recording date).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten. 

Berdasarkan struktur kepemilikan saham, dari total dividen interim tersebut, BRI akan menyetorkan dividen kepada Negara Republik Indonesia sebesar Rp11 triliun. 

Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

Adapun, pembagian dividen ini mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025  di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp41,23 triliun. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195198/bbri-nUMe_large.jpg
Persiapan Pensiun Mudah dengan One Stop Pension Solution DPLK BRI di BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195073/bri-Nd3u_large.jpg
BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/470/3194892/bri-BJ1n_large.jpg
Didukung BRI, Danantara Serah Terimakan Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/455/3194604/umkm-7Yt5_large.jpg
Kisah UMKM Ubah Kesulitan Jadi Peluang Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/622/3194403/bri-BPbz_large.jpg
BRI Gelar Literasi Keuangan bagi Atlet SEA Games 2025 Penerima Bonus Rp465 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934/dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement