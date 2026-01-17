IHSG Berpotensi Melemah di Awal Pekan Depan, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada akhir perdagangan, Kamis (15/1/2026). IHSG parkir di zona hijau dengan penguatan 0,47% ke 9.075 hingga sesi penutupan.

Meski begitu, penguatan terjadi disertai oleh munculnya tekanan jual serta target 9.100 pun sudah tercapai. Riset MNC Sekuritas pun mencatat pergerakan IHSG berpeluang mengalami koreksi pada pekan depan, Senin (19/1/2026).

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii], cermati area koreksi yang dapat terjadi di rentang 8.970-9.039," tulis MNC Sekuritas, Sabtu (17/1/2026).

Kendati demikian, MNC Sekuritas tetap memproyeksikan akan adanya pengutan yang diperkirakan terjadi pada rentang 9.100 ke atas.

"Area penguatan berada di 9.123-9.151," lanjutnya.

Untuk level support IHSG berada di area 8.956, 8.908. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 9.077, 9.012. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: