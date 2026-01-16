Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Meroket 1,55 Persen, Tembus Rekor Tertinggi 9.075

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |06:57 WIB
IHSG Sepekan Meroket 1,55 Persen, Tembus Rekor Tertinggi 9.075
IHSG Sepekan Meroket 1,55 Persen, Tembus Rekor Tertinggi 9.075 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar modal Indonesia mencatatkan performa gemilang pada perdagangan pekan kedua Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menembus level psikologis baru dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah (All Time High/ATH).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 12–15 Januari 2026, IHSG mengalami peningkatan sebesar 1,55 persen dan ditutup pada level 9.075,406, naik signifikan dari posisi pekan lalu di level 8.936,754.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, pencapaian historis tersebut yang dibarengi dengan lonjakan nilai pasar perusahaan-perusahaan tercatat.

"Hari ini, Kamis (15/1), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar bursa kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa (All Time High/ATH) masing-masing pada level 9.075,406 dan Rp16.512 triliun," tulis Kautsar dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Peningkatan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa yang tumbuh 3,87 persen menjadi Rp32,68 triliun per hari. Kapitalisasi pasar BEI juga terkerek naik 1,29 persen menjadi Rp16.512 triliun.

Meski demikian, volume dan frekuensi transaksi harian mengalami sedikit koreksi masing-masing sebesar 2,68 persen dan 3,24 persen.

Investor asing terpantau masih sangat optimistis dengan mencatatkan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp947,45 miliar pada perdagangan Kamis (15/1).

Secara akumulatif, sepanjang tahun 2026 ini, investor asing telah membukukan beli bersih sebesar Rp7,30 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195540/ihsg_sesi_i-Kj8O_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 9.046
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195504/ihsg_dibuka_menguat-kyFG_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.072
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/278/3195493/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-eZnK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Masih Menguat di 9.000, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195332/ihsg_sesi_i-qmLX_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 9.028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195296/rupiah-YiX1_large.jpg
Rupiah Melemah Dekati Rp16.900 per USD, BI Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/278/3195291/ihsg-Bt5L_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement