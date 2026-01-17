Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga Emas Antam pada 17 Januari 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |10:36 WIB
Daftar Harga Emas Antam pada 17 Januari 2026
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas Antam terpantau kembali mengalami pergerakan Pada hari ini, Sabtu (17/1/2026). Harga emas Antam naik tipis dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website Logam Mulia, harga dasar emas Antam kini di angka Rp2.663.000 per gram. Sementara harga setelah dikenakan pajak PPH 0,25% di angka Rp2.669.658 per gram.

Untuk harga buyback atau jual kembali saat ini berada di level Rp2.509.000 per gram.

Untuk diketahui, sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut ini adalah rincian harga emas Antam hari ini, sebagaimana dihimpun dari laman resminya:

 

Berita Terkait
Harga Emas Pegadaian di Akhir Pekan: Galeri24 dan UBS Kompak Naik
Harga Emas Antam Hari Ini 16 Januari Turun Rp6.000 Jadi Rp2.669.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp10.000 Jadi Rp2.675.000 per Gram
Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari Antam, UBS dan Galeri24 
Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp13.000 Jadi Rp2.665.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp21.000 Jadi Rp2.652.000 per Gram, Cetak Rekor Lagi!
