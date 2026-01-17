Daftar Harga Emas Antam pada 17 Januari 2026

JAKARTA - Harga emas Antam terpantau kembali mengalami pergerakan Pada hari ini, Sabtu (17/1/2026). Harga emas Antam naik tipis dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam website Logam Mulia, harga dasar emas Antam kini di angka Rp2.663.000 per gram. Sementara harga setelah dikenakan pajak PPH 0,25% di angka Rp2.669.658 per gram.

Untuk harga buyback atau jual kembali saat ini berada di level Rp2.509.000 per gram.

Untuk diketahui, sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut ini adalah rincian harga emas Antam hari ini, sebagaimana dihimpun dari laman resminya: