Update Harga Pangan Hari Ini: Beras hingga Gula Naik, Cabai Turun

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya pada hari ini, Sabtu (17/1/2026). Beberapa mengalami penurunan, namun sejumlah komoditas utama lainnya seperti beras, gula, hingga minyak goreng naik.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga beras kualitas bawah I alami kenaikan 0,35 persen menjadi Rp14.450 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 4,51 persen menjadi Rp15.050 per kg.

Kenaikan harga juga dirasakan beras kualitas medium I yang naik 1,26 persen menjadi Rp16.100 per kg. Disusul bawang putih ukuran sedang naik 0,74 persen menjadi Rp40.900 per kg, dan minyak goreng curah naik 1,59 persen menjadi Rp19.150 per liter.

Di samping itu ada juga daging ayam ras segar yang naik 4,29 persen menjadi Rp42.550 per kg. Selanjutnya ada gula pasir kualitas premium yang naik 1,52 persen menjadi Rp20.100 per kg.

Sementara itu penurunan harga berlaku untuk bawang merah yang turun 3,29 persen menjadi Rp47.100 per kg. Kemudian beras kualitas super I dan II masing-masing turun 0,29 persen dan 0,9 persen menjadi Rp17.050 dan Rp16.550 per kg.

Untuk aneka cabai, seperti cabai merah besar turun 2,91 persen menjadi Rp41.700 per kg. Cabai merah keriting turun 14,65 persen menjadi Rp38.150 per kg. Cabai rawit hijau turun 10,59 persen menjadi Rp54.450 per kg. Cabai rawit merah turun 14,42 persen menjadi Rp49.850 per kg.