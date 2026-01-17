Amankah Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah? Ini Faktanya

JAKARTA - Amankah Pinjol tanpa verifikasi wajah? Masyarakat kini diimbau untuk waspada terhadap tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjanjikan kemudahan pencairan dana tanpa melalui proses verifikasi wajah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan aplikasi pinjol resmi dan terpercaya menerapkan verifikasi wajah.

Pinjaman melalui platform online sering mengalami kendala saat melakukan verifikasi wajah. Salah satu alasan utama pengajuan pinjaman ditolak adalah perbedaan yang signifikan antara foto identitas (KTP) dan kondisi wajah selama proses verifikasi.

Hal ini pasti menjadi perhatian bagi calon peminjam yang mengalami kesulitan mendapatkan dana cepat karena proses verifikasi visual ini.

Data menunjukkan tren pencarian pinjol tanpa verifikasi wajah terus naik dari tahun ke tahun.

Masyarakat Indonesia yang butuh dana cepat sering tergoda dengan tawaran pinjaman yang prosesnya simpel tanpa foto selfie.