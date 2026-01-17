Daftar Maskapai Tertua di Indonesia yang Masih Aktif hingga Hari Ini

JAKARTA - Daftar maskapai tertua di Indonesia yang masih aktif hingga hari ini. Industri penerbangan sangat akrab dengan kehidupan manusia.

Di mana banyak maskapai tumbuh dan menjadi maskapai penerbangan besar. Bahkan, tak sedikit merek terbilang ikonik dalam industri penerbangan.

Akan tetapi, beberapa maskapai penerbangan juga telah mengalami fase ketidakstabilan keuangan. Sementara sebagian lainnya masih bertahan dalam bentuk asli dari awal didirikannya.

Berikut ini beberapa maskapai tertua di Indonesia yang hingga kini masih bertahan yang dirangkum Okezone, Sabtu (17/1/2026).

1. Garuda Indonesia

Garuda Indonesia resmi berdiri pada 28 Desember 1949 dengan nama Garuda Indonesia Airways.

Namun, sejarah maskapai ini sebenarnya sudah dimulai pada 16 Juli 1928 dengan nama Koninklijk Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM), sebuah maskapai Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda.

Maka itu, Garuda Indonesia sudah memiliki sejarah lebih dari 97 tahun, menjadikannya sebagai maskapai tertua di Indonesia. Pada 26 Januari 1949, nama perusahaan berubah menjadi KLM Interinsulair Bedrijf.

Setelah Konferensi Meja Bundar, perusahaan ini diserahkan dari Belanda ke pemerintah Indonesia dan resmi menjadi Garuda Indonesia.