HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1,3 Juta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |09:50 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1,3 Juta
Harga Emas Antam Hari Ini, Termurah Rp1,3 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Harga emas Antam pada hari ini dibanderol Rp2.663.000 per gram. Untuk harga emas Antam termurah Rp1.381.500 dengan ukuran emas 0,5 gram.

Harga emas Antam hari ini tidak berubah alias masih sama dengan kemarin, Sabtu. Tercatat, kemarin harga emas Antam turun Rp6.000 menjadi Rp2.663.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.669.000 per gram.

Untuk harga harga jual kembali (buyback) menjadi Rp2.509.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga emas Antam di laman Logam Mulia Antam pada Minggu (18/1/2026):

 

Halaman:
1 2
