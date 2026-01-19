Danantara Hadir Perdana di WEF 2026, Tawarkan Investasi Mineral Kritis

JAKARTA – Danantara Indonesia untuk pertama kalinya hadir di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Sejumlah proyek investasi jangka panjang ditawarkan kepada calon investor global, salah satunya akses terhadap mineral kritis di Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan kehadiran di WEF bertujuan untuk membangun kemitraan strategis, memobilisasi modal secara selektif, serta mendorong investasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.

"Kehadiran Danantara Indonesia di World Economic Forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun kemitraan global yang berlandaskan tata kelola yang kuat dan kualitas investasi yang tinggi," ujarnya, Senin (19/1/2026).

Rosan menambahkan bahwa Danantara membawa perspektif negara berkembang yang berada di garis depan berbagai perubahan global, mulai dari tantangan perubahan iklim, dinamika demografi, hingga kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Dalam konteks inilah Danantara Indonesia memposisikan diri tidak hanya sebagai investor, tetapi sebagai pemain strategis dan mitra jangka panjang dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial," katanya.

Menurut Rosan, setiap kolaborasi yang dijajaki di WEF harus relevan dengan kebutuhan riil Indonesia sekaligus sejalan dengan agenda global. Fokus investasi Danantara saat ini mencakup penguatan mineral kritis dan keamanan rantai pasok, percepatan transisi energi, peningkatan ketahanan pangan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur digital, serta penciptaan peluang ekonomi bagi populasi muda.