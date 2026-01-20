Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Buka Opsi Kocok Ulang Pegawai Pajak, Dirumahkan atau Ditempatkan di Daerah Terpencil

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |05:16 WIB
Purbaya Buka Opsi Kocok Ulang Pegawai Pajak, Dirumahkan atau Ditempatkan di Daerah Terpencil
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu) Yudhi Sadewa berencana membersihkan internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari praktik penyelewengan. 

Purbaya akan melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup rotasi besar-besaran hingga sanksi pemberhentian sementara bagi oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan.

Danantara Keluhkan Coretax, Purbaya Langsung Datangi Kantor Pandu Sjahrir 

Langkah tegas ini diambil guna menjaga integritas instansi, terutama setelah pencapaian penerimaan pajak yang mulai pulih di penghujung tahun lalu. 

Purbaya menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan bobot pelanggaran masing-masing pegawai.

"Nanti, akan kami evaluasi. Mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, yang terlihat terlibat (penyelewengan) akan kami taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja. Nanti, kami lihat seperti apa," kata Purbaya kepada awak media di Jakarta. 

Meski bersikap keras terhadap pelanggaran, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

 

