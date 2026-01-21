Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Januari 2026 Cair, Begini Cara Cek Penerima PKH dan BPNT Pakai NIK KTP

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |06:03 WIB
Bansos Januari 2026 Cair, Begini Cara Cek Penerima PKH dan BPNT Pakai NIK KTP
Masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Januari 2026 . (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Januari 2026 atau tidak. Pasalnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako kembali dicairkan pada bulan ini.

Masyarakat perlu memastikan status kepesertaan bansos karena pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan menggunakan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.

Buka aplikasi, lalu pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, apabila tidak terdaftar, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/622/3196207//bansos_cair-7CGa_large.jpg
Berikut Info Terbaru Cek NIK KTP Penerima Bansos Januari 2026, Cair Dapat Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194805//blt-IEZg_large.jpg
Bansos 2026 Cair, Begini Cara Cek Status Penerima Pakai NIK KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194802//beras-x1dW_large.jpg
Bansos Pangan Siap Dicairkan ke 18,2 Juta Keluarga Selama 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194727//bansos-AMkX_large.jpg
Bansos Rp600 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera, Cair Lewat Himbara dan Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193803//bansos-W9Oj_large.jpg
Ini Cara Terbaru Cek Desil Bansos di DTSEN Pakai NIK KTP Secara Online dan Offline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194012//bsu-HaXJ_large.jpg
BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement