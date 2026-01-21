Bansos Januari 2026 Cair, Begini Cara Cek Penerima PKH dan BPNT Pakai NIK KTP

Masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Januari 2026 . (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Masyarakat dapat mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Januari 2026 atau tidak. Pasalnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako kembali dicairkan pada bulan ini.

Masyarakat perlu memastikan status kepesertaan bansos karena pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan menggunakan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.

Buka aplikasi, lalu pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, apabila tidak terdaftar, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”.