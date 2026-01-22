WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan

SWISS - Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).



Program tersebut, kata Prabowo, dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, serta para lansia.



"Makanan untuk 59,8 juta anak-anak, para ibu, dan lansia yang hidup sebatang kara. Mereka menerima makanan ini setiap hari," ujar Prabowo.



Prabowo menjelaskan, hingga saat ini program MBG mampu memproduksi ratusan ribu porsi makanan setiap hari. "570.000 porsi per hari. Hari ini, dalam waktu satu tahun, kami telah mencapai 21.102 dapur yang melayani secara nasional. Per tadi malam, kami memproduksi 59,8 juta porsi makanan," ujarnya.