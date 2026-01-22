Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |22:12 WIB
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

SWISS - Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Program tersebut, kata Prabowo, dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, serta para lansia.

"Makanan untuk 59,8 juta anak-anak, para ibu, dan lansia yang hidup sebatang kara. Mereka menerima makanan ini setiap hari," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, hingga saat ini program MBG mampu memproduksi ratusan ribu porsi makanan setiap hari. "570.000 porsi per hari. Hari ini, dalam waktu satu tahun, kami telah mencapai 21.102 dapur yang melayani secara nasional. Per tadi malam, kami memproduksi 59,8 juta porsi makanan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196976/prabowo_subianto-mcf2_large.png
WEF 2026: IMF Sebut Ekonomi RI Cerah, Prabowo: Tak Pernah Gagal Bayar Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196956/prabowo_subianto-5t8P_large.jpg
Istana Bocorkan Prabowonomics yang Akan Dibahas Prabowo di WEF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196718/satgas_pkh-VisU_large.jpg
Izin Tambang Emas Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196525/satgas_pkh-MBdA_large.jpg
Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196515/satgas_pkh-QZc3_large.jpg
Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196293/prabowo-M2Dc_large.jpg
Prabowo Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Dunia 2026, Dihadiri Trump
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement