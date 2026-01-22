Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pamer Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di WEF 2026: Paling Berani

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |22:37 WIB
Prabowo Pamer Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di WEF 2026: Paling Berani
Prabowo Pamer Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di WEF 2026: Paling Berani (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

SWISS - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang adil sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan penciptaan iklim investasi yang sehat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

“Saya sampaikan dengan jelas tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada investor yang mau masuk ke negara yang tidak taat hukum. Saya bertekad memastikan supremasi hukum di bawah pemerintahan saya,” tegas Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas dalam memberantas praktik korupsi dan aktivitas ilegal, khususnya di sektor kehutanan dan pertambangan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan, serta menutup ribuan tambang ilegal di berbagai daerah.

“Ini adalah penegakan hukum kehutanan paling berani dalam sejarah Indonesia. Tidak ada kompromi. Tidak ada jalan mundur,” tegas Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan demi memenuhi tuntutan rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih, transparan, dan berkeadilan.

“Rakyat saya menuntut hal ini, dan kami bertekad melayani mereka dengan jujur. Saya bertekad menegakkan sumpah jabatan saya, membela konstitusi, dan menegakkan hukum. Anda mungkin jarang mendengar kisah kami karena kami tidak suka pamer,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196984/prabowo-Zwfj_large.jpg
Prabowo Banggakan Danantara Beraset USD1 Triliun di WEF: Saya Dapat Berdiri sebagai Mitra Setara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196983/prabowo-OiL1_large.jpg
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196976/prabowo_subianto-mcf2_large.png
WEF 2026: IMF Sebut Ekonomi RI Cerah, Prabowo: Tak Pernah Gagal Bayar Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196956/prabowo_subianto-5t8P_large.jpg
Istana Bocorkan Prabowonomics yang Akan Dibahas Prabowo di WEF 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196718/satgas_pkh-VisU_large.jpg
Izin Tambang Emas Dicabut Prabowo, Agincourt Resources Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196525/satgas_pkh-MBdA_large.jpg
Disinggung Luhut, Prabowo Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari Tbk!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement