Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 5 Persen Setiap Tahun 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |08:30 WIB
Prabowo Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 5 Persen Setiap Tahun 
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo juga mengutip pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memuji ekonomi Indonesia dinamika global.

"IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, 'titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang'," kata Prabowo.

Prabowo mengatatakan saat dunia menghadapi kondisi keuangan yang semakin ketat, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik, namun ekonomi Indonesia justru terus tumbuh.

"Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5 persen setiap tahun selama dekade terakhir, dan saya yakin tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi," ujar Prabowo.

"Inflasi kita tetap sekitar 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita," tambahnya.

Mennurut Prabowo, lembaga internasional IMF tidak memuji Indonesia karena optimisme yang tidak berdasar. Namun, pujian itu ada karena terbukti. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197021/presiden_prabowo-GPve_large.jpg
Prabowo Singgung soal Greedinomics Praktik Ekonomi Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197019/presiden_prabowo-flv3_large.jpg
Prabowo: RI Kini Mitra Setara Investor Global Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197017/presiden_prabowo-VSFM_large.jpg
Prabowo Sebut Indonesia Sebagai Titik Terang Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196987/prabowo-bfSy_large.jpg
Prabowo Pamer Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di WEF 2026: Paling Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196984/prabowo-Zwfj_large.jpg
Prabowo Banggakan Danantara Beraset USD1 Triliun di WEF: Saya Dapat Berdiri sebagai Mitra Setara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196983/prabowo-OiL1_large.jpg
WEF 2026, Prabowo Pamer Produksi MBG Bakal Lampaui McDonald's dalam Sebulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement