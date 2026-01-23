Prabowo Pamer Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 5 Persen Setiap Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Prabowo juga mengutip pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memuji ekonomi Indonesia dinamika global.

"IMF baru-baru ini menggambarkan Indonesia sebagai, saya kutip, 'titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang'," kata Prabowo.

Prabowo mengatatakan saat dunia menghadapi kondisi keuangan yang semakin ketat, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik, namun ekonomi Indonesia justru terus tumbuh.

"Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5 persen setiap tahun selama dekade terakhir, dan saya yakin tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi," ujar Prabowo.

"Inflasi kita tetap sekitar 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita," tambahnya.

Mennurut Prabowo, lembaga internasional IMF tidak memuji Indonesia karena optimisme yang tidak berdasar. Namun, pujian itu ada karena terbukti.