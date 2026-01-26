Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Dicky Kartikoyono Ungkap Cara Pertumbuhan Ekonomi di Pemda

JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital di pemerintah daerah (Pemda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dicky mengungkapkan, saat ini 91,8 persen pemerintah daerah atau 501 dari total 546 Pemda telah memiliki kemampuan digital. Namun, ia menilai penguatan literasi dan pemanfaatan ekosistem digital masih perlu terus didorong.

"Kemampuan memahami perluasan ekosistem secara digital ini perlu kita terus dorong," ujar Dicky RDPU Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Dia mengatakan, jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI akan mendorong Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, membangun sebuah platform sinergi dan kolaborasi yang diberi nama Katalis.

Platform ini dirancang sebagai sarana sharing knowledge antar-Pemda dalam pengembangan kapasitas dan literasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Melalui Katalis, praktik terbaik dari satu daerah dapat direplikasi oleh daerah lain. Salah satunya terkait digitalisasi layanan SAMSAT, pembayaran pajak pembangunan dari kafe, pasar tradisional, hingga berbagai retribusi daerah yang dapat dilakukan melalui QRIS.

"Kalau mereka membayar dengan QRIS, otomatis akan masuk ke akun dan sekaligus ke akun Pemda. Semua tercatat secara akurat," jelasnya.