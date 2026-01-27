BULOG bersama Kemenhaj Buka Peluang Ekspor Beras Premium untuk Jamaah Haji dan Umrah

Perum BULOG bersama Kemenhaj dorong peluang ekspor beras premium untuk jamaah haji dan umrah di Arab Saudi. (Foto: dok BULOG)

JAKARTA — Perum BULOG kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peluang ekspor beras premium untuk jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar antara BULOG, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), serta Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa BULOG akan memaksimalkan penyusunan dan penyiapan stok beras nasional sesuai kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus membuka peluang ekspor ke pasar internasional seperti Arab Saudi.

BULOG juga memastikan kualitas beras premium yang disiapkan sesuai standar ketentuan konsumsi haji.

“BULOG pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyediaan beras berkualitas untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dari sisi stok dan sistem logistik, BULOG memiliki pengalaman dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pasokan berjalan dengan tepat jumlah, mutu, dan waktu,” ujar Direktur Utama Perum BULOG.